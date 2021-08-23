اليوم السابع
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حبس عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات بمنشأة القناطر

الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:37 م
حبس عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات بمنشأة القناطر حبس متهم- أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وبحوزته أقراص مخدرة قبل ترويجها بين عملائه في منشأة القناطر، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق، وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، وترويجها بين عملائه في منشأة القناطر.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددًا من شرائط الأقراص المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته الأقراص المخدرة للاتجار بها، وترويجها بين عملائه، والهاتف لاستخدامه في التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


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