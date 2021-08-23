اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 06:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس شخصين لاتهامهما بالاعتداء على عامل وإكراهه على توقيع إيصالات بمنشأة ناصر

الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:18 م
حبس شخصين لاتهامهما بالاعتداء على عامل وإكراهه على توقيع إيصالات بمنشأة ناصر توقيع إيصال أمانة- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شخص وابنه ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على عامل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنشأة ناصر.

 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التعدى على شخص.

 

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من عامل ومقيم بدائرة القسم بتضرره من أحد الأشخاص ونجله، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 6 إيصالات أمانة، والإستيلاء منه على هاتفه المحمول حال تواجده داخل محل سكنهما، ومطالبته لهما بمستحقات متأخرة خاصة به حال عمله لديهما فى مجال جمع القمامة.

 

وبالفحص تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 6 إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه، والهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


امن القاهرة

ايصالات امانة

منشاة ناصر

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

توقيع بالإكراه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة