جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب لمواد مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة برئاسة محمد محمود مدير عام الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة من ضبط 3 محاولات تهريب لمواد مخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد اسماعيل جويلى مدير الجمرك وبناء على مذكرة اشتباه مشتركة من إدارة الجمرك وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة بوجود أصناف ممنوعة داخل مشمول البوليصة رقم RR6405311502DE الواردة من ألمانيا.

وتم تكليف محمد أبو زيد شاكر مأمور التعريفه بفتح الطرد فتبين وجود مستندات مخفى بداخلها طوابع يشتبه فى كونها مخدرة.

قرر أحمد إسماعيل جويلى عرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى التى أفادت بان الطوابع مخدرة.

وفى المحاولة الثانية اشتبه إيهاب وليم مأمور التعريفة فى مشمول البوليصة رقم RF064495026UA الواردة من أوكرانيا ومشمولها عبارة عن لعبة طفل ليجو تبين أن بداخلها بذور يشتبه فى كونها مخدرة بإجمالى 933 بذرة وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى أفادت بأن البذور هى بذور الماريجوانا المخدرة.

وفى المحاولة الثالثة اشتبه إيهاب وليم مأمور التعريفة فى مشمول البوليصة رقم RF062495160UA الواردة من أوكرانيا ووجد بداخلها شاحن باور بانك مخفى بداخله بذور يشتبه فى كونها مخدره بإجمالى عدد 8 بذور وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوى أفادت أنها لبذور الماريجوانا المخدرة.

قررت هالة عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط أرقام 29 و30 و31 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.