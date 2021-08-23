اليوم السابع
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جامعة المنصورة تكرم طالبة الدمج الأولى على الجمهورية أدبى وتقدم لها منحة..صور

الإثنين، 23 أغسطس 2021 01:20 م
جامعة المنصورة تكرم طالبة الدمج الأولى على الجمهورية أدبى وتقدم لها منحة..صور رئيس جامعة المنصورة يكرم طالبة الدمج الأولي على الجمهورية
الدقهلية – شريف الديب - مرام محمد

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استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم، الطالبة أسماء محمد عبد السلام، الأولى على الجمهورية بالثانوية العامة "دمج" بالشعبة الأدبية بمجموع 408 درجات، لتهنئتها وتكريمها على ما حققته من تفوق ونجاح.

 

وأكد رئيس الجامعة، أنها نموذج يحتذى به فى العزيمة والإصرار للنجاح وتحدى الظروف الصحية فحققت ما لم يستطع غيرها تحقيقه.

 

وأهداها "عبد الباسط"، درع الجامعة وشهادة تقديرا لتميزها العلمى، وخلال التكريم أعلن عن تقديم منحة مجانية لها للدراسة بكلية التربية النوعية فرع منية النصر، قسم الإعلام التربوى، والقريبة من محل إقامتها البجلات مركز منية النصر تقديرا لظروفها الصحية، مؤكدا الأولى التى تلتحق بهذا القسم من طلاب الدمج مشيرا إلى أنها تستطيع تحقيق التفوق فى القسم واستكمال رحلتها العلمية من خلاله.

 

كما أثنى على مجهودها للوصول للتفوق العلمى ومجهود الوالدين فى دعمها وتقديم الرعاية لها لتصبح الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى تكفل الجامعة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والتأهيلية وتقديم كافة الخدمات التى تحتاجها من خلال مركز الأشخاص ذوى الهمم بالجامعة.

 

ورحبت الجامعة بأسماء وأسرتها وقدموا لها التهنئة على تفوقها، وقامت الطالبة بتسجيل رغباتها على الموقع الإلكترونى.

 

وشهدت جامعة المنصورة اليوم الإثنين، إقبالا ملحوظا لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى للتنسيق بمعامل تنسيق الجامعة.

 

وتواصل معامل تنسيق جامعة المنصورة، استقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

 

رئيس جامعة المنصورة يكرم طالبة الدمج الأولي على الجمهورية (1)
 
رئيس جامعة المنصورة يكرم طالبة الدمج الأولي على الجمهورية (2)
 
رئيس جامعة المنصورة يكرم طالبة الدمج الأولي على الجمهورية (3)
 
رئيس جامعة المنصورة يكرم طالبة الدمج الأولي على الجمهورية (4)
 
رئيس جامعة المنصورة يكرم طالبة الدمج الأولي على الجمهورية (5)
 
رئيس جامعة المنصورة يكرم طالبة الدمج الأولي على الجمهورية (6)
 
رئيس جامعة المنصورة يكرم طالبة الدمج الأولي على الجمهورية (7)
 
رئيس جامعة المنصورة يكرم طالبة الدمج الأولي على الجمهورية (8)
 
رئيس جامعة المنصورة يكرم طالبة الدمج الأولي على الجمهورية (9)
 
رئيس جامعة المنصورة يكرم طالبة الدمج الأولي على الجمهورية (10)

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