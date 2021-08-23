اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على خطوات استخراج ملصق السيارات إلكترونيا

الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:30 ص
تعرف على خطوات استخراج ملصق السيارات إلكترونيا الملصق الالكترونى -
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أتاحت وزارة الداخلية، سداد قيمة الملصق الإلكترونى لجميع أنواع السيارات من خلال رابط الوزارة والمرور لمنع وجود أى زحام للمواطنين على منافذ وحدات المرور، للحد من انتشار وباء كورونا بسبب التزاحم داخل وحدات التراخيص وهناك طرق وشروط لسداد الملصق وهى:

- يجب أن تكون رخصة المركبة سارية​​.

- يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى لأنواع التراخيص ملاكى ودراجة نارية فقط.

- لتسديد قيمة الملصق الإلكترونى يجب الدخول من هنــــا من الرابط

https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

- يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

- يتم تسجيل كافة بيانات الرخصة وتحديد نوع المركبة، ونوع المحرك كم "سى سي".

- تحديد طريقة الدفع، إما من شركات التحصيل أو الفيز أو بطاقات الائتمان.


ادارة المرور

وزارة الداخلية

الملصق الالكترونى

السيارات

اخبار الحوادث

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة