تجديد حبس متهمين اثنين بتكوين عصابة لسرقة المواطنين بالوراق 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف فى الوراق.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين، تخصصا في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في الوراق، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق. أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الوارق، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فـي ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام، تم استهدافهما وضبطهما، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (7) وقائع وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.