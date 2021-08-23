تجديد حبس عصابة تخصصت فى الإتجار بالبشر واستقطاب الأطفال للتسول بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالبشر واستقطاب الأطفال الشاردين لإجبارهم على التسول واستجداء المارة، 45 يوما تبدأ من نهاية مدة حبسهم السابق على أن يراعي لهم التجديد في الميعاد المحدد لذلك قانونا.

وأوضحت المحكمة، أن المتهمين يجبرون الأطفال بطريق الإكراه الواقع عليهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء، ما يبث الرعب في أنفسهم، مستغلين في ذلك حداثة سن المجني عليهم في أعمال السخرة والتسول وفي أغراض غير مشروعة، وذلك بعد أن قاموا بهتك عرض المجني عليهم وتهديدهم والتعدي عليهم جنسيا كوسيلة لإذعانهم والامتثال لأوامرهم.

وكانت مباحث قطاع الأمن الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الأحداث قد تمكنت من القبض على التشكيل العصابي بعد ورود معلومات بشأنه أكدتها التحريات، وقررت المحكمة استمرار حبس التشكيل العصابي مدة 45 يوما تبدأ من نهاية مدة حبسهم السابق على أن يراعي لهم التجديد في الميعاد المحدد لذلك قانونا.