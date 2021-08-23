تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بسرقة سيدة في مصر القديمة

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة ذهب سيدة أثناء توصيلها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كان قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغًا من إحدى السيدات، بأنها عقب استقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب، من دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لتوصيلها لمحل إقامتها بدائرة القسم، قام قائد السيارة بوضع الحقائب الخاصة بها داخل حقيبة السيارة، وعقب نزولها اكتشفت سرقة (2 ساعة يد حريمى- مشغولات ذهبية- مجموعة من العطور -متعلقات شخصية) من داخل الحقائب الخاصة بها واتهمت قائد السيارة بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك زوجة أحد الأشخاص سائق بالشركة، مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.