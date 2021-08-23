براءة طالب من تهمة تهديد وابتزاز الممثل والمخرج معتز التونى بعد مرافعة أنور الرفاعي

كتب إيهاب المهندس

قضت جنايات بنها، ببراءة طالب بكلية الحاسبات والمعلومات من تهمة ابتزاز وتهديد الفنان والمخرج معتز التونى.

وخلال جلسات المحاكمة طالب المحامى أنور الرفاعى، وباقى أعضاء فريق الدفاع، ببراءة المتهم تأسيسا على عدم اختصاص محكمة الجنايات لنظر الدعوى لعدم توافر أركان المادة 327 فقرة واحد الخاصة بالتهديد والابتزاز في حق المتهم.

كما دفع ببطلان تناقض أقوال المجنى عليه، وشيوع الاتهام في استخدام الـ"اى بى"، الخاص بروتر المتهم.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكما في وقت سابق بعدم اختصاص نظر الدعوى، وقررت إحالتها لمحكمة الجنايات.