بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين من أسرة واحدة في حادث على محور الضبعة

مطروح – حسن مشالي

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 9 آخرين –جميعهم من أسرة واحدة من محافظة الجيزة- إثر حادث انقلاب سيارة على طريق محور الضبعة، بعد الريف المصري وهم في طريقهم لقضاء إجازة المصيف في مرسى مطروح.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي، عصام علي سلطان "٣٢ سنة "ويعاني من اشتباه م بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، وسحر رفاعي محمود "٣٠سنة " تعاني من اشتباه م بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسحجات بالجسم، و محمود علي سلطان "٣٠سنة" يعاني من جرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم، ومكة محمود علي "عامان" تعاني من اشتباه م بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديدة بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، ونورهان محمود علي "٤سنوات" تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، وبسملة عصام علي " ٦سنوات " وتعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وكسر مضاعف بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، وعلي عصام علي " ٤سنوات" يعاني من كدمات وسحجات بالجسم، محمد عصام علي " عامان " يعاني من جرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم، وصفاء عبدالهادي أحمد " ٥٥ سنة" تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم.

فيما استقبل المستشفى مي اشرف علي "٢١سنة" جثة هامدة، التي توفيت في نفس الحادث وتحررت المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، في ظروف وملابسات الحادث.