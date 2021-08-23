بالأسماء.. الحركة القضائية لمحكمة ونيابة النقض

كتب إيهاب المهندس ـ علاء رضوان

أصدر المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارا بالانتداب وتجديد الندب بمحكمة النقض لكل من القضاة:

نيابة النقض

ـ ندب القاضي أحمد الحسينى محمد يوسف، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ـ ندب القاضي الريدى عدلى محمد، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا، للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

ـ ندب القاضي محمد إبراهيم أحمد تركى، نائب رئيس محكمة النقض، مديرا مساعدا للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

المكتب الفني

ـ تجديد ندب القاضي حسنى حسن عبد اللطين أبو زيد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

ـ تجديد ندب القاضي محمد أيمن سعد الدين عباس، نائب رئيس محكمة النقض، مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

ـ تجديد ندب القاضي عادل عبد المنعم عماره، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا مساعدا للمكتب الفني لمحكمة النقض.

التفتيش الفنى

- تجديد ندب القاضى صلاح الدين محمود مجاهد - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

- تجديد ندب القاضى جمال محمد أحمد عبد المولى - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

- ندب القاضى مصطفى عبد الفتاح أحمد محمود – نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً للجنة الإعتراضات على تقارير الكفاية بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

- ندب القاضي يونس على يونس سليم - نائب رئيس محكمة النقض - مديراً مساعداً للتفتيش القضائى للنيابة العامة لدى محكمة النقض.

التعاون الدولى

- تجديد ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد – نائب رئيس محكمة النقض – رئيساً لمكتب التعاون الدولى .

- تجديد ندب القاضىشريف عبد القادر الشيتانى – القاضى بمحكمة النقض – عضواً بمكتب التعاون الدولى .

- تجديد ندب القاضى أحمد عنانى عبد العزيز عنانى – المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بمكتب التعاون الدولى .

- تجديد ندب القاضى مصطفى أحمد مصطفى عبيد – المحامى العام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بمكتب التعاون الدولى .

- تجديد ندب محمد عبدالله عمر مصطفى – الرئيس من الفئة (أ) والمنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض – عضواً بمكتب التعاون الدولى .

- ندب أحمد فتحى محمد حنضل – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بمكتب التعاون الدولى .

- ندب أحمد نجاح أحمد محمد أحمد موسى – الرئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بمكتب التعاون الدولى .

( المستشار الفنى )

-تجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغنى نائب رئيس محكمة النقض مستشار فنيا لرئيس محكمة النقض

-تجديد ندب القاضي محمد على محمد على أحمد نائب رئيس محكمة النقض مستشار مساعد للمستشار الفني لرئيس محكمة النقض.

الأمانة العامة

-تجديد ندب القاضي حسام حسين يوسف الديب نائب رئيس محكمة النقض امينا عاما لمجلس القضاء الأعلى

-تجديد ندب القاضي خالد محمد محمد الشرقبالى نائب رئيس محكمة النقض امينا عاما مساعدا لمجلس القضاء الأعلى

-تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض امينا عاما مساعدا لمجلس القضاء الأعلى

- تجديد ندب القاضى حسام حسين يوسف الديب - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى

- تجديد ندب القاضى خالد محمد محمد الشرقبالى - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب القاضى أحمد محمد رفعت قاسم عبد الرحمن- نائب رئيس محكمة النقض- أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب القاضى حاتم أحمد عبد البارى سليمان - نائب رئيس محكمة النقض - أميناً عاماً مساعداً لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب القاضى د . محمد سامى السيد العوانى – القاضى بمحكمة النقض - عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب القاضى طارق على صديق على – القاضى بمحكمة النقض - عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب القاضى حسام الدين حسين عواض الجيزاوى – القاضى بمحكمة النقض - عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب القاضى محمد حسن محمد السيد الشربينى – القاضى بمحكمة النقض - عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب أحمد فرغلى عبد الرحيم زناتى - المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض -عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب مصطفى محمد أمين موسى نور - الرئيس من الفئة (أ) المنتدب بالمكتب الفنى لمحكمة النقض - عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

- تجديد ندب مصطفى طه سيد على قاسم - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضواً بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.

العلاقات والإعلام

- تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادى - نائب رئيس محكمة النقض - مستشاراً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

- تجديد ندب القاضى مصطفى أحمد المرسى فتح الله - نائب رئيس محكمة النقض - مستشاراً مساعداً لرئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

- ندب أحمد محمد محمود القرشى – الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض – عضواً بمكتب العلاقات العامة والإعلام والأمن وخدمات رجال القضاء.

مركز المعلومات

- تجديد ندب القاضى عمرو أحمد المتولى الزهيرى - نائب رئيس محكمة النقض -مديراً لمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

- تجديد ندب القاضى هانى أحمد عبد المنعم عمر يوسف - القاضى بمحكمة النقض- عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

- تجديد ندب القاضى محمد محمد صلاح الدين محمد عبد الحليم شوقى - القاضى بمحكمة النقض- عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

- تجديد ندب القاضى وجدى فايز عجبان فليفل - القاضى بمحكمة النقض - عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

- ندب القاضى د. محمد عصام إبراهيم الترساوى - القاضى بمحكمة النقض - عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

- ندب محمد محمد على حسين مقرب - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

- ندب أحمد محمد خيرى محمد المسلمى - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.

- ندب محمد محمود مسعود متولى شرف - الرئيس من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض - عضواً بمركز المعلومات القضائى بمحكمة النقض.