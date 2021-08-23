المشدد 15سنة لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 15 سنة لعاطلين، لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح، في المطرية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من سائق سيارة نقل، يفيد بتعرضه لواقعة سرقة أثناء قيادته السيارة ملكه من قبل شخصين طلبا منه نقل بضاعة من مسكن أحدهما بدائرة قسم المطرية إلى مسكن المتهم الثانى، وعقب ركوبهما معه السيارة، وما أن ظفرا به، اشهرا أسلحة بيضاء فى وجهه، وتعديا عليه محدثان به عدة إصابات بالغة، واستوليا منه على السيارة، ومبلغ مالي وهاتف محمول وفرا هاربان.

وبجمع المعلومات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط الجناة، وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة فى الواقععة، وبمواجهتهما أعترفا بارتكابمها الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 15 سنة.