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المحكمة العسكرية الصومالية تقضى بالسجن 15 عاما على داعشى

الإثنين، 23 أغسطس 2021 10:44 ص
المحكمة العسكرية الصومالية تقضى بالسجن 15 عاما على داعشى الصومال - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قضت محكمة القوات المسلحة الصومالية، اليوم الإثنين، بالسجن 15 عاماً على المتهم عبدالرزاق محمد عبدي لإنتمائه إلى صفوف مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مند 2008، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وتلقى عبدالرزاق تدريبه الأول في مدينة جيلب، وكان جزءًا من الجبهات التي شنت هجوماً بداية الحكومات الإنتقالية، وفي 2016 انضم إلى صفوف داعش.

وكان عبدي المسؤول عن تحويل الأموال في صفوف تنظيم داعش، والقت القوات الأمنية الصومالية في شهر مارس الماضي القبض على المتهم وبحوزته 19 ألف دولار أمريكي.

ووجه مكتب مدعي المحكمة إلى المتهم تهمة تحويل 400 الف دولار أمريكي بين عامي 2019 و2020، كما أنه كان له مكاناً في صفوف داعش .

 


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