القبض على مروجي فيديو توثيق لص على "عربة كارو" في الغربية

كتب محمود عبد الراضي

تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمن قيام شخصين بتقييد أحد الأشخاص بالحبال بالعربة "الكارو" الخاصة به بدعوى قيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل موقع إحدى الشركات بالغربية.

بالفحص تبين أن مرتكبي الواقعة "ثلاثة بائعين خردة، لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بمركز السنطة بالغربية" أثناء سرقة "3 بطاريات وكمية من المعادن" من موقع إحدى الشركات بالغربية، وتحفظ الأهالي على أحدهم وتقييده بالحبال.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ،وتحديد وضبط القائمين على تقييد المتهم "عاطل، وشقيقه – مقيمان بذات الناحية" ، وبمواجهتهما أقرا بتقييد المتهم لحين وصول الأجهزة الأمنية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.