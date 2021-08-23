العراق وبريطانيا يبحثان عدة ملفات فى مجال التعليم

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بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نبيل كاظم مع مدير المجلس الثقافي البريطاني في العراق جيم بتري، ملفات عدة بينها مشروع الجامعة العراقية البريطانية.

وقالت وزارة التعليم العالي العراقية في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد ناقش مع المسؤول البريطاني أفق التعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين.

ودعا وزير التعليم العالي العراقي إلى تأسيس قواعد للتعاون وصياغة برامج أكاديمية مشتركة منها مقترح مشروع الجامعة العراقية البريطانية، لافتا إلى أن هذا التوجه سيوفر بيئة علمية تحقق عددا من الأهداف التي بينها تشغيل الكفاءات العراقية والاستثمار في مجالات التعليم ذات التخصصات النادرة وتوفير فرصة مشتركة للبحث العلمي في التنقيب التراثي والتخصصات الحديثة في المجالات الطبية والهندسية.