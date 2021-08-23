العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في الشارع بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة في الشارع بمنطقة كرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال التحريات أن الجثة لشاب مجهول الهوية، ملقاة بالشارع أمام أحد المنازل.

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الشاب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.