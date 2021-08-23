اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 02:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في الشارع بكرداسة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 02:09 م
العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في الشارع بكرداسة سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة في الشارع بمنطقة كرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في الشارع بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال التحريات أن الجثة لشاب مجهول الهوية، ملقاة بالشارع أمام أحد المنازل.

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الشاب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


العثور على جثة

جثة شاب

مركز كرداسة

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة