اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العاهل الأردنى يجرى مباحثات مع الرئيس الروسى خلال زيارته لموسكو

الإثنين، 23 أغسطس 2021 09:40 ص
العاهل الأردنى يجرى مباحثات مع الرئيس الروسى خلال زيارته لموسكو العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
وكالات الأنباء

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يجرى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خلال زيارته لموسكو مباحثات مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين اليوم الاثنين.

وغادر الملك عبدالله الثانى، أرض الوطن أمس الأحد، متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الاثنين، أدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا للملك عبد الله بحضور هيئة الوزارة.

وكان مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف قد أكد أن بوتين سيستقبل الملك عبد الله اليوم الاثنين، بحسب "روسيا اليوم".

وعقد آخر لقاء بين الرئيس بوتين والملك عبد الله فى أكتوبر 2019 فى مدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو 2020 جرى بينهما اتصال هاتفي بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفى سوريا وليبيا.

 


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