وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزراة الدكتورعبدالله البدر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين، أن العقار قد حاز على موافقات هيئات مرجعية وآخرها وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية. 

وأضاف البدر أنه بعد متابعة ودراسة نتائج بيانات التجارب السريرية تبين أن العقار لديه قدرة جيدة في العلاج من فيروس كورونا وتقليل احتمالية الحاجة إلى دخول المستشفى، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة على توفير جميع الأدوية العلاجية المهمة والتي من شأنها أن تحد من انتشار فيروس كورونا وإتاحتها لجميع المرضى في الدولة بجميع السبل المتاحة.