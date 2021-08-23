الكويت (أ ش أ)

أجازت وزارة الصحة الكويتية استخدام عقار (ريجن - كوف2) المضاد لفيروس كورونا والذي تم اعتماد الاسم التجارى له بند ترخيص استخدام الطوارئ والدواء من إنتاج شركة ريجينيرون الأمريكية بالتعاون مع شركة روش السويسرية.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالوزراة الدكتورعبدالله البدر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين، أن العقار قد حاز على موافقات هيئات مرجعية وآخرها وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية. وأضاف البدر أنه بعد متابعة ودراسة نتائج بيانات التجارب السريرية تبين أن العقار لديه قدرة جيدة في العلاج من فيروس كورونا وتقليل احتمالية الحاجة إلى دخول المستشفى، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة على توفير جميع الأدوية العلاجية المهمة والتي من شأنها أن تحد من انتشار فيروس كورونا وإتاحتها لجميع المرضى في الدولة بجميع السبل المتاحة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت إصدار ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارتي تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية والصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالصحة الكويتية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية(كونا)، إن اللجنة الفنية أجرت في هذا الشأن مراجعة مستفيضة لجميع البيانات والتقارير العلمية إلى جانب إجراء تقييم شامل لمعلومات السالمة والفعالية والجودة.

وأوضح البدر أن اللجنة قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامتهـ إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة في جميع مراحل التصنيع.

وأضاف أن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسالمة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه عالوة على استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات حول سالمة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن ضمان سالمة المواطنين والمقيمين.