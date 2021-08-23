اليوم السابع
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الصحة: إنتاج 18.5 مليون جرعة لقاح سينوفاك شهريا.. ومنح المواطنين جرعة ثالثة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 10:36 م
الصحة: إنتاج 18.5 مليون جرعة لقاح سينوفاك شهريا.. ومنح المواطنين جرعة ثالثة لقاح سينوفاك
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إنه من المقرر إنتاج من 15: 18.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" المصنع محليا ضد كورونا شهريا داخل مصر، مبينا أن اللقاح المصرى سيتوفر بالوحدات الصحية اعتبارا من غدا الثلاثاء.

 

أضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية ستوفر لقاحات كورونا للأشخاص المسافرين إلى الخارج لأغراض العمل والتعليم وكذلك العلاج، باعتبار أن تلك اللقاحات تمثل طوق النجاة الوحيد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، أن كافة لقاحات كورونا المتوفرة في السوق فعالة ضد الفيروس بشكل كبير، متابعا: "وزارة الصحة ستقوم بإعطاء الحاصلين على لقاح كورونا في أول العام الجارى، جرعة ثالثة من اللقاح وذلك في نهاية العام أو بداية العام الجديد".


لقاح سينوفاك

كورونا

كورونا فى مصر

الدكتور محمد عبد الفتاح

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