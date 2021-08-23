السيطرة على حريق بمدرج كلية الثروة السمكية بجامعة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نشب حريق منذ قليل، بمدرج بكلية الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية.



تجهيز سيارات الاسعاف

انتقل علي الفور اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية إلي موقع الحريق وتابع الدكتور عبد الرازق، رئيس جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وعدد من قيادات الجامعة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ.



لحظة وصل سيارات الاطفاء

فيما دفعت الحماية المدنية بـ 7 سيارات إطفاء، وكذلك دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ بـ 6 سيارات إسعاف، حيث تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة عليه، وإلتهمت النيران المدرج في الطابق الثالث بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ.