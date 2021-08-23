اليوم السابع
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السيطرة على حريق بشقة سكنية بالدور السابع في عقار بالخصوص

الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:08 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية بالدور السابع في عقار بالخصوص حريق شقة سكنية- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة بعقار بمنطقة النورة دائرة قسم شرطة الخصوص، دون خسائر بالأرواح أو إصابات بشرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ من قسم شرطة الخصوص، يفيد نشوب حريق بشقة بعقار بمنطقة النورة دائرة القسم.

على الفور جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الجماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون خسائر بشرية أو إصابات، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق نشب بشقة بالدور السابع بالعقار، كما أن الشقة مستأجرة "إيجار قديم"، لـ "طارق إ ط"، 58 سنة، وأتت النيران على محتويات الشقة.

كما رجحت المعاينة الأولية بالشقة أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماسر كهربائى ولا توجد أية شبهة جنائية به، وانتدبت النيابة المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.


امن القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

حريق شقة

الخصوص

سيارات اطفاء

ماس كهربائى

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