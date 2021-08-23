اليوم السابع
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السودان: ضبط أسلحة ثقيلة في ولاية القضارف

الإثنين، 23 أغسطس 2021 08:28 م
السودان: ضبط أسلحة ثقيلة في ولاية القضارف سلاح رشاش
(أ .ش. أ)

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أعلنت رئاسة الشرطة السودانية، أن فريقا من مباحث شرطة ولاية القضارف (شرق السودان)، ضبطت أسلحة ثقيلة (مدافع رشاشة) في منطقة الرواشدة بوسط القضارف.

وقال اللواء شرطة كمبال حسين مدير شرطة ولاية القضارف - في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة - إن الضبطية تمت إثر معلومات توفرت لمباحث الولاية عن نشاط لشبكة إجرامية تمارس تهريب الأسلحة عبر أساليب تخفي متعددة، حيث تم تشكيل فريق ميداني ووضع خطة محكمة للكشف عن أبعاد هذا النشاط الإجرامي وتحديد أماكن تخزين السلاح بالمنطقة وهوية المشتبه بهم.

وأوضح أنه تمت مداهمة الموقع والقبض على اثنين من المتهمين وضبط بحوزتهما مدفعي رشاش (جرينوف)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهما وفقا لقانون الأسلحة والذخيرة.

 

 

 


السودان

الخرطوم

كمبال حسين

النشاط الإجرامي

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