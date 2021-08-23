الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين.. غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين.

حوكمة المنظومة بالكامل إداريا وماليا.. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تطوير قطاع التعدين.. الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لخطط وجهود الدولة لتطوير الثروة المعدنية واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

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الرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الطبية للإعلامي حمدي الكنيسي بالمعادي العسكري

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بداية الدخول في الموجة الرابعة.. تطعيم 7.5 مليون ضد كورونا من إجمالي 10 ملايين مسجل بموقع وزارة الصحة