الداخلية تحبط تهريب 444 طربة حشيش بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

واصلت أجهزة الأمن، ضرباتها الحاسمة للمتاجرين بالمواد المخدرة وإحباط محاولة تشكيلين عصابيين لنقل وترويج 444 طربة لمخدر الحشيش بنطاق محافظتى "أسيوط – الشرقية" تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه)

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاطتشكيلاً عصابياً ضم (3 أشخاص ،لإثنين منهم معلومات جنائية ،وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط) تخصص فى نقل وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من محافظات الوجه البحرى وترويجها على عملائهم بنطاق محافظات الوجه القبلى ، فضلاً عن قيامهم بإعداد وتجهيز مخازن سرية بإحدى السيارات يصعب الوصول إليها وذلك إمعاناً فى التمويه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة ، وعُثر بحوزته على (360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام مخبأة بمخازن سرية داخل كابينة السيارة – مبلغ مالى –هاتف محمول) ، وبمواجهته بالمضبوطات إيد ما جاء بالتحريات وبمشاركته المتهمان الآخران فى نشاطه الإجرامى - جارى تكثيف الجهود لضبطهما - وبتطوير مناقشة المتهم أمكن تحديد مصدر حصوله على المضبوطات من أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى الإتجار بمخدر الحشيش "محددين" مقيمين بمحافظة الشرقية ، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات ، وقيام المذكورين بتكوين تشكيلاً عصابياً للإتجار بمخدر الحشيش ، متخذين من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع يضم (5 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وبحوزتهم (84 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8٫400 كيلو جرام –مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة - سيارة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار ، وإستخدامهم للسيارة فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى(3٫108٫000– ثلاثة مليون ومائة وثمانية ألف جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.