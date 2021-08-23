اليوم السابع
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الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:43 م
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الجامع الأزهر يبدأ اختبارات إتمام المرحلة الأولى لمسابقة تسجيل القراءات العشر‏

الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:09 م
الجامع الأزهر يبدأ اختبارات إتمام المرحلة الأولى لمسابقة تسجيل القراءات العشر‏ اختبارات مرحلة التصفية
كتب ـ لؤى على

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بدأ الجامع الأزهر اختبارات مرحلة التصفية من مراحل مسابقة الجامع الأزهر لتسجيل القرآن الكريم بالقراءات العشر ‏والروايات العشرين، حيث يؤدي هذه الاختبارات قرابة 450 متسابقًا، وسيتم اختبارهم فيما تقدموا به من روايات من ‏قِبل لجنة الحكم والتقييم المُشَكَّلة من كبار الأساتذة والمتخصصين في عِلْمَي القراءات، الأصوات بالتعاون مع لجنة مراجعة ‏المصحف الشريف.‏‎ ‎
 
وتم توزيع المتقدمين على 48 جلسة تعقد على مدار 16 يومًا تمتد في الفترة من إلى 14 سبتمبر 2021 م ، بواقع ثلاث ‏جلسات كل يوم، على أن تبدأ الجلسات يوميًّا في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتختتم في الثالثة مساءً، وسيتم نشر ‏كشوف الجلسات لكل يوم في اليوم السابق له وذلك على مدار فترة الاختبارات‎.‎
 
وتهدف المسابقة إلى اختيار أفضل القراء إتقانًا وصوتًا للقيام بتسجيل القرآن الكريم بالقراءات العشر ورواياتها العشرين، ‏كما تعمل على دور الأزهر في نشر العلم الشرعي بمنهجه المعتدل، وعلى رأسه ما يتعلق بالقرآن الكريم وقراءاته، فضلًا ‏على إثراء المكتبة الصوتية الإسلامية بمجموعة تسجيلات مكتملة من القراءات العشرة المتواترة للقرآن الكريم برواياتها ‏العشرين، بالإضافة إلى اكتشاف قراء موهوبين ومتقنين جدد.‏‎ ‎

الجامع الازهر

الازهر الشريف

جامعة الازهر

القران الكريم

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