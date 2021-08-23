التقرير الطبي الخاص بطفل منشأة القناطر يكشف وفاته نتيجة إسفكسيا الغرق

كتب أحمد الجعفرى

تسلمت جهات التحقيق بشمال الجيزة التقرير الطبي الخاص بجثة طفل تعرض للغرق بمنشأة القناطر، حيث تبين وفاته نتيجة تعرضه لاسفكسيا الغرق، وعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن الطفل تعرض للغرق، بمنطقة بين البحرين في نهر النيل بمنشأة القناطر، لعدم إجادته السباحة

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد تعرض أحد الأشخاص للغرق بنهر النيل، بمنطقة بين البحرين بمدخل الرياح الناصري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن "ع.ف" 13 سنة طالب، غرق خلال السباحة بنهر النيل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذذ النهري وانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.