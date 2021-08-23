التعليم: أكثر من 42 ألف طالب تقدموا للمدارس التكنولوجية وسنختار 3700 طالب

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أن الدولة أصبحت تهتم بالتعليم الفني في الوقت الراهن، موضحا أن عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية أكثر من 42 ألف طالب، وما نستطيع أن نقبلهم هم 3700 طالب فقط في 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن هناك إقبالا غير عادى على المدارس التكنولوجية، موضحا أن مرتبة مصر في التعليم الفني قفزت من 113 إلى المرتبة 80 عالميا.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أن هناك إقبالا من المستثمرين لافتتاح مدارس تكنولوجية تطبيقية، لافتا إلى أنه تم تغيير مناهج التعليم الفني بشكل كامل، بجانب تدريب المعلمين على المنهج الجديد، موضحا أن هناك اهتمام بإنشاء مدارس تكنولوجيا التطبيقية واهتمام بالتعليم التكنولوجى الفني من أجل أن يتميز الطلاب بمهارات حقيقية تتوافق مع سوق العمل.