اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 06:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البنك الزراعي المصري يحذر عملاءه من عمليات الإحتيال عبر المكالمات والرسائل الهاتفية

الإثنين، 23 أغسطس 2021 06:17 م
البنك الزراعي المصري يحذر عملاءه من عمليات الإحتيال عبر المكالمات والرسائل الهاتفية صورة أرشيفية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يدعو البنك الزراعي المصري عملائه إلى ضرورة توخي الحذر واتباع كافة الإحتياطات لمواجهة أي محاولات إحتيال قد يتعرضون لها، خاصة الإستجابة لأي رسائل نصية أو مكالمات هاتفية قد تصلهم من أشخاص يدعون أنهم من موظفي البنك الزراعي المصري أو غيره من الجهات ويطلبون  تزويدهم بمعلومات وبيانات عن حساباتهم البنكية. 
 
ويناشد البنك عملائه بسرعة إبلاغ البنك فورا من خلال زيارة فروعه أو بالاتصال برقم مركز الاتصال 19080 في حال تعرضهم لأي محاولة للإحتيال بهذه الطريقة أو غيرها من طرق الإحتيال الهاتفي أو الإلكتروني. 
 
كما يناشد البنك عملائه بالحفاظ على سرية معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية وعدم الإفصاح عنها لأي شخص أيا كانت الصفة التي يتحدث بها مؤكداً أن البنك وجميع موظفيه لم ولن يطلبوا أي معلومات سرية أو يقوموا بتحديث بيانات العملاء عبر الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية  أخرى حرصا على سرية بيانات العملاء ومصالحهم.
 
ويؤكد البنك الزراعي المصري مسئوليته الكاملة عن حماية مصالح عملائه ويضع على رأس أولوياته واهتماماته تأمين بيانات حساباتهم وتعاملاتهم البنكية وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري وبما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية. 
 

البنك الزراعى

الاحتيال عبر الهاتف

حسابات عملاء

مصارف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عميلة بنك مصر فرع سمالوط تحذر من الاحتيال بعد استرداد أموالها.. فيديو

الأحد، 22 أغسطس 2021 07:56 م

اطمئنوا.. أموال المواطنين بالبنوك آمنة.. مصرفيون: عدم إفصاح العميل عن أية بيانات شخصية وبنكية أفضل أساليب التأمين.. والبنوك لم ولن تطلب من العملاء أية بيانات بالاتصال الهاتفى أو المواقع الإلكترونية أو الإيميل

الأحد، 22 أغسطس 2021 05:57 م

البنك الأهلى المصري يحذر عملاءه من عمليات نصب لسرقة بياناتهم

الأحد، 22 أغسطس 2021 01:55 م

بعد واقعة سمالوط..بنك مصر: نتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين

السبت، 21 أغسطس 2021 11:59 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة