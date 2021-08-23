اعرف تاريخ المستشار عزت أبو زيد بعد حلفه اليمين رئيسا للنيابة الإدارية

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن أبو زيد سلام، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق".

وكان صدر القرار الجمهوري رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٢١ بتعيين المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن سلام – رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

ويعتبر تاريخ المستشار عزت أبو زيد حافلًا بالنجاحات والإنجازات، حيث أنه ولد في أول سبتمبر سنة 1952 ، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام١٩٧٤.

التحق "أبو زيد" بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٥ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة متولياً العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديراً لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، نيابة الشؤون المالية، نيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، نيابة الاستثمار والشؤون المالية، نيابة التعليم القسم الأول، عمل "أبو زيد" بإدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مديرًا للمكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيلًا للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، ثم وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.



المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية (1)