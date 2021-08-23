استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط مستريح النزهة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة النزهة، استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط شخصين، فى اتهامهما بالنصب على 8 مواطنين في 5 ملايين جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح سنوية، لسماع أقواله حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام كلاً من (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات خدمات السيارات، عضو منتدب بذات الشركة – كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة) بالنصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بالشركة محل عملهما مقابل أرباح سنوية، وعدم التزامهما بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لـ 8 من المجنى عليهم، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها 4 ملايين و980 ألف و500 جنيه.

تم بإرشاد أحدهما ضبط سيارة ملاكى أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.