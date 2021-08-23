ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10695 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2394 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 12961 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4175 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2938 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3889 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العربية للمحابس، العبور للاستثمار العقاري، رواد السياحة-رواد، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري 550 ألف سهم، 80 ألف سهم، 60 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 60 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 30 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المالية والصناعية المصرية، التعمير والاستشارات الهندسية، 75 ألف سهم، 38 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي مصر 20 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، مستشفى النزهة الدولي، سبيد ميديكال، 50 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 4500 سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، بنك كريدي أجريكول مصر، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 19980 سهم، 552.5 ألف سهم، 450 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 250 سهم، واشترت إدارة شركتي القابضة المصرية الكويتية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 55 ألف سهم، 92 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، شراء المساهم حازم حسن عبد العزيز الديب عدد 1.7 مليون سهم بسعر 5.41 جنيه بقيمة إجمالية 9.3 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 3.97% إلى 7.39%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم أحمد فاروق أحمد عبد اللطيف عدد 2.963 مليون سهم بسعر 7.337 جنيه بقيمة إجمالية 21.9 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 9.341% إلى 10.08%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة نايل سيتي للاستثمار، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على مخاطبة البورصة المصرية لمد المهلة الممنوحة للشركة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر أخرى وذلك لاستمررا قيدها وفقًا لقواعد القيد والشطب، وتتبنى الشركة حاليًا التفاوض مجموعة من المستثمرين الخارجيين لتحقيق نسبة الـ10% للأسهم حرة التداول.