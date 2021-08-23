إقبال ملحوظ بمعامل التنسيق بآداب عين شمس لتسجيل الرغبات

كتب ــ محمود راغب

تشهد معامل التنسيق بكلية الآداب جامعة عين شمس، إقبالا ملحوظا من قبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للالتحاق بالجامعات.

يأتى ذلك تزامنا مع ثالث أيام المرحلة الأولى للتنسيق، التى انطلقت السبت 21 أغسطس ونهاية المرحلة الأولى للتنسيق يوم 25 أغسطس و28 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، والحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى ، حيث يكون 88.4% علمى علوم، و 80 %علمى رياضة، و65.7% للشعبة الأدبية.

وتشهد معامل الكلية إجراءات احترازية مشددة فى مقدمتها منع الدخول بدون الكمامة، فضلا عن تعليق ملصقات وعلامات إرشادية وشاشات إلكترونية لشرح كافة خطوات تسجيل الرغبات للطلاب، فضلا عن طباعة الرغبات مجانا.

وتستقبل جامعة عين شمس، طلاب المرحلة الأولى للتنسيق من خلال 13 معمل في خمس كليات هم : (الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

وهذه المعامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم الكترونيا من خلال موقع التنسيق الالكتروني ، وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب ) .