إصابة 5 أشخاص من بينهم 3 أجانب في حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

مطروح حسن مشالى

أصيب 5 أشخاص من بينهم 3 أجانب، ومن بينهم رضيعة إثر حادث إنقلاب سيارة بالساحل الشمالي، بالقرب من قرية أمواج على طريق مطروح.

استقبل مستشفى العلمين المصابين النموذجي، شنتا كان لمباي "٢٦سنة" - من تايلندا- مصابة بإشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم، و احمد وحيد متولي " ٣٨سنة" - من الجيزة- مصاب بجرح قطعي باليد اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد وحيد عطالله "٣٨سنة" - من القاهرة- بدون إصابات، ومايا محمد وحيد عطالله "عام ونصف" - أسبانية الجنسية- مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وإرينا أريفانوا " ٤١ سنة" - أسبانية الجنسية- مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات بالجسم.

تم تقديم الإسعافات اللازمة، وجار عمل الفحوصات وتقديم العلاج اللازم للمصابين، وتحرر محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروفه وملابساته.