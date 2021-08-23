أمن المنافذ يضبط 34 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط قضية تهريب (مستلزمات طبية)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (3) قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (30) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (524) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (156) حكم قضائى متنوع.