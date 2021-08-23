اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 05:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 23-8-2021

الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:10 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 23-8-2021 ذهب وعملات
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 23-8-2021، أمام الريال السعودى، سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر1 يورو 4.40 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.69 ريال سعودى.
 

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
 
سجل 1 يورو نحو 4.40 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.12 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار كندي نحو 2.94 ريال سعودي.
 
سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.69 ريال سعودي .
 
سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
 
سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.
 
سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.
 
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.
 
 
 
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 216.03 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 216.03 ريال بما يعادل  57.60$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 198.03 ريال  بما يعادل  52.80$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 189.03 ريال  بما يعادل  50.41$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 162.03 ريال  بما يعادل  43.20$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 126.02 ريال  بما يعادل  33.60$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 108.02 ريال بما يعادل  28.80$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,719 ريال بما يعادل  1,792$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,512 ريال بما يعادل 403.24$

سعر كيلو الذهب

بنحو 216,034 ريال بما يعادل 57,605$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة