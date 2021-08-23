أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 790 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الذهب ارتفاع بالتعاملات المسائية بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 790 جنيها للجرام مقابل 785 جنيها، وذلك مع ارتفاع سعر أونصة الذهب اليوم لتتجاوز 1800 دولار.



أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم، عيار 18 سجل 676 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 903 جنيهات للجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21 يبلغ 790 جنيها.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

سعر اونصة الذهب 1804 دولارات.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم ، إذ أدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المخاطرة.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء العالمية، "لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز".