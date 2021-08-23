أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.
- الفلفل الألوان 20 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- التفاح السكرى بـ 27 جنيها
ـ العنب الأحمر بـ14 جنيها.
ـ عنب بناتى بـ13 جنيها.
ـ الباميا الخضراء بـ15 جنيها.
ـ تفاح أحمر إيطالى بـ27 جنيها.
ـ تفاح بلدى بـ15 جنيها.
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكيةالإثنين، 23 أغسطس 2021 12:00 م
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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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