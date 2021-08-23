اليوم السابع
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أحد العائدين من أفغانستان يشكر الرئيس السيسى على جهود إعادة الجالية المصرية بكابول

الإثنين، 23 أغسطس 2021 11:54 م
أحد العائدين من أفغانستان يشكر الرئيس السيسى على جهود إعادة الجالية المصرية بكابول العائدون من افغانستان
كتب أحمد عرفة

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وجه الدكتور أيمن صلاح أحد المصريين العائدين من أفغانستان، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والخارجية المصرية على جهودهم وسرعة تحركاتهم لإعادة المصريين من أفغانستان.

وقال أحد المصريين العائدين من أفغانستان، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والخارجية المصرية والسفارة المصرية في أفغانستان على تحركاتهم لتسهيل وتأمين عملية عودتنا إلى بلادنا مصر.

وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسئولى السفارة المصرية فى أفغانستان، إلى أرض الوطن.

يأتى ذلك فى ظل جهود حثيثة لأجهزة ومؤسسات الدولة  المصرية لتأمين رحلة عودتهم من أفغانستان، حيث قامت القوات المسلحة بتجهيز أعلى مستويات التأمين الطبى والتأمين الإدارى فى استقبالهم.

 

 


مصر

مصريين

القادمين من أفغانستان

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