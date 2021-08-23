آداب عين شمس: 3 معامل لتسجيل الرغبات وشاشات إلكترونية وتعقيم كل ساعتين

كتب ــ محمود راغب

أكدت الدكتورة حنان كامل وكيلة كلية الآداب بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أنه تم اتخاذ كافة التجهيزات الخاصة باستقبال طلاب المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل الرغبات بمعامل الكلية منذ انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .



وأشارت وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الكلية تحرص على طباعة الملصقات الإرشادية للطلاب، فضلا عن تجهيز شاشات إلكترونية لإرشاد الطلاب بخطوات تسجيل الرغبات وقواعد التنسيق.



وأكدت أنه تم فتح المعامل الثلاثة بكامل طاقتها الاستيعابية،وكذلك توفير طاقم مدرب من الموظفين للرد على جميع استفسارات الطلاب.



وتابعت : الخدمة مجانية دون مقابل وتم توفير أماكن لاستراحة أولياء الأمور، بالإضافة إلى تعقيم و تطهير المعامل وأجهزة الكمبيوتر كل ساعتين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا .











