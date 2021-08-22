اليوم السابع
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22 % ارتفاعاً فى صادرات مصر بقيمة 17.7 مليار دولار

الأحد، 22 أغسطس 2021 03:00 ص
22 % ارتفاعاً فى صادرات مصر بقيمة 17.7 مليار دولار صادرات
كتب إسلام سعيد

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تشهد صادرات مصر منذ بداية 2021 حالة من الرواج الملحوظ رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة التجارة العالمية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن صادرات مصر أول 7 أشهر من 2021.
 
17.7 مليار دولار صادرات أول 7 أشهر مقابل 14.5 مليار
5.5 مليار دولار صادرات مصر للاتحاد الأوروبي بزيادة 46 %.
 
ارتفاع الصادرات للدول العربية لتبلغ 5.3 مليار دولار.
1.07 مليار دولار صادرات إلى أفريقيا.
1.29 مليار دولار صادرات للولايات المتحدة بزيادة 51%
43 % زيادة في الصادرات الطبية لتسجل 382 مليون دولار.
45 % ارتفاعاً بصادرات الصناعات الهندسية
مليار و 83 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة.
 
 
 

صادرات مصر

الصادرات المصرية

الصادرات غير البترولية

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