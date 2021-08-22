22 % ارتفاعاً فى صادرات مصر بقيمة 17.7 مليار دولار

تشهد صادرات مصر منذ بداية 2021 حالة من الرواج الملحوظ رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على حركة التجارة العالمية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن صادرات مصر أول 7 أشهر من 2021.
17.7 مليار دولار صادرات أول 7 أشهر مقابل 14.5 مليار
5.5 مليار دولار صادرات مصر للاتحاد الأوروبي بزيادة 46 %.
ارتفاع الصادرات للدول العربية لتبلغ 5.3 مليار دولار.
1.07 مليار دولار صادرات إلى أفريقيا.
1.29 مليار دولار صادرات للولايات المتحدة بزيادة 51%
43 % زيادة في الصادرات الطبية لتسجل 382 مليون دولار.
45 % ارتفاعاً بصادرات الصناعات الهندسية
مليار و 83 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة.
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