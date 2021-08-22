اليوم السابع
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الأحد، 22 أغسطس 2021 11:44 م
أكرم القصاص
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‏المغرب تعلن تلقيح 17 مليونا و 288 ألفا و 54 شخصا بالجرعة الأولى ضد كورونا

الأحد، 22 أغسطس 2021 10:14 م
‏المغرب تعلن تلقيح 17 مليونا و 288 ألفا و 54 شخصا بالجرعة الأولى ضد كورونا كورونا فى المغرب - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 17 مليونا و 288 ألفا و 54 شخصا حتى اليوم، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 12 مليونا و 911 ألفا و 722 شخصا.
وأفاد بيان للصحة المغربية صدر اليوم الأحد بأنه خلال ال(24) ساعة الماضية تلقى 26 ألفا و 215 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى 37 ألفا و 6 أشخاص الجرعة الثانية.
يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.


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