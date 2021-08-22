يامين يعيش.. القبض على هارب من 126 سنة سجن و577 حكما قضائيا بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ 577 حكما قضائيا متنوعا بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، قيام (مالك شركة للتنمية والتجارة- مقيم بدائرة قسم المعادى بالقاهرة "مطلوب التنفيذ عليه فـى عدد (577) حكم قضائى متنوع فى قضايا "تبديد- ضرب- مبانى- سرقة تيار كهربائى" بإجمالى عقوبات (126) سنة حبس وكفالات (56550 جنيه) بتغيير محل إقامته خشية ضبطه والإقامة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة وأمكن ضبطه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.