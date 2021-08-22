اليوم السابع
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الأحد، 22 أغسطس 2021 06:11 م
أكرم القصاص
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ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي آخر التطورات الإقليمية والدولية

الأحد، 22 أغسطس 2021 03:05 م
ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي آخر التطورات الإقليمية والدولية محمد بن زايد
أ ش أ

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بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، آخر التطورات في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
وأعرب الرئيس الأمريكي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم، الأحد، عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين من أفغانستان، إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول، مؤكدا أن هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

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افغانستان

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