وزير الصحة الجيبوتى: المستشفى المصرى التخصصى للنساء والتوليد هدية لبلادنا

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد وزير الصحة الجيبوتى، أن المستشفى المصرى التخصصى الجارى إنشاؤها بجيبوتى تعد هدية من الشعب المصرى للشعب الجيبوتى، مؤكدا أن هذه المستشفى ستكون أول مستشفى تخصصى للنساء والتوليد بدولة جيبوتى.



وأوضح وزير الصحة الجيبوتى، خلال المؤتمر الصحفى الذى للإعلان عن سبل التعاون بين مصر ودولة جيبوتى فى مجال الصحة العامة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة ووفد من دولة جيبوتى رفيع المستوى وعلى رأسهم السفير الجيبوتى بالقاهرة، أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بمصر بتقديم الدعم الطبى للشعب الجيبوتي.



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من إعداد التصميمات الخاصة بإنشاء أول مستشفى مصرى تخصصى بدولة جيبوتى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير الاحتياجات الطبية للشعب الجيبوتي.



وأضافت وزيرة الصحة، أن الشهر المقبل سيشهد بدء تنفيذ الأعمال الخاصة باول مستشفى تخصصى مصرية بجيبوتى، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء مدرسة تمريض ونقطة إسعاف بتجهيز مصرى بالكامل كملحق بالمستشفى المصرى التخصصى بجيبوتى لتقديم كل الدعم الصحى للشعب جيبوتى.