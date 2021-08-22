نقابة الأطباء تكرم عميد طب الأزهر وتمنحه لقب "الطبيب المثالى"

كتب لؤى على

كرمت النقابة العامة لأطباء مصر الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة ومنحته لقب الطبيب المثالى على مستوى الجمهورية، ويأتي هذا التكريم بمناسبة ما قدمه أبو الغيط من أعمال جليلة لصالح "رسالة الطب".

جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وأيضا تستعد الكلية الآن للتقدم للحصول على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بجانب ذلك فإن الكلية حاصلة على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي التابعة لوزارة الصحة.