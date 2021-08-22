اليوم السابع
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نقابة الأطباء تكرم عميد طب الأزهر وتمنحه لقب "الطبيب المثالى"

الأحد، 22 أغسطس 2021 12:24 ص
نقابة الأطباء تكرم عميد طب الأزهر وتمنحه لقب "الطبيب المثالى" الدكتور حسين أبو الغيط
كتب لؤى على

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كرمت النقابة العامة لأطباء مصر الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة ومنحته لقب  الطبيب المثالى على مستوى الجمهورية، ويأتي هذا التكريم بمناسبة ما قدمه أبو الغيط  من أعمال جليلة لصالح "رسالة الطب".
 
جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
 
وأيضا تستعد الكلية الآن للتقدم للحصول على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بجانب ذلك فإن الكلية حاصلة على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي التابعة لوزارة الصحة.
 

جامعة الازهر

كلية الطب

طب الازهر

الازهر الشريف

الطبيب المثالى

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