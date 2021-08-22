مقتل عنصر إجرامي هارب من حكم بالإعدام في مواجهات مع الشرطة بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

لقي عنصر إجرامي مصرعه في أسيوط، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها تواجد عنصر إجرامي يبلغ من العمر 41 سنة، مقيم بقرية بدائرة مركز القوصية-امن أسيوط) بمحل إقامته، والسابق اتهامه فـي 5 قضايا ما بين "خطف مشاجرة، ضرب، سلاح والمحكوم عليه بالإعدام فـي جنايه "قتل" - والسجن المؤبد وفـي جنايه "سلاح "- بالحبس 6 شهور فـي قضية سرقة".

تم استهدافه بمحل إقامته بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ومشاركه ضباط اداره البحث الجنائي بأمن اسيوط وما أن شاهد القوات حتى بادر بإطلاق أعيرة نارية فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدرها وتبين مصرعه إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية , 7 خزينة , 157 طلقة من ذات العيار حقيبة حمل ذخائر ).