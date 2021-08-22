اليوم السابع
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مفتى الجمهورية يبحث مع سفير أذربيجان تعزيز التعاون الإفتائى

الأحد، 22 أغسطس 2021 01:54 م
مفتى الجمهورية يبحث مع سفير أذربيجان تعزيز التعاون الإفتائى مفتي الجمهورية يستقبل سفير أذربيجان
كتب ـ لؤى على

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استقبل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، تورال رضاييف سفير أذربيجان فى القاهرة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائى بين دار الإفتاء وأذربيجان.

وأكد المفتى على استعداد دار الإفتاء الكامل على تقديم كافة أشكال الدعم العلمى والإفتائى لمسلمى أذربيجان، خاصة فى مجال التدريب على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف والتحول الرقمى داخل المؤسسات الإفتائية لما لها من خبرات واسعة.

وأشار إلى أن التعاون موجود ومستمر بين دار الإفتاء وفضيلة شيخ الإسلام فى أذربيجان شكرالله باشازاده، وأنه جارى التنسيق لافتتاح مكتب تمثيلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم يكون مقره فى أذربيجان.

من جانبه، أثنى سفير أذربيجان فى القاهرة على جهود فضيلة المفتى ودار الإفتاء المصرية وما تبذله من مجهودات كبيرة من أجل نشر صحيح الدين والعمل على حفظ استقرار المجتمعات.

كما أبدى تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون الدينى والإفتائى مع دار الإفتاء المصرية والاستفادة من تجربتها الرائدة فى التحول الرقمى ومواجهة التطرف، ووجه دعوة إلى المفتى لزيارة أذربيجان فى أقرب وقت.

 


اذربيجان

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

شوقى علام

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