مصرع شاب سقطت به نخلة أثناء جمع البلح فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه بكرداسة، حيث سقطت به نخلة أثناء حصده البلح، مما أسفر عن وفاته فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة سقوطه من أعلى نخلة، وبإجراء التحريات بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن الشاب خلال جمعه محصول البلح بصحبة والده، وصعوده أعلى نخلة، سقطت النخلة به، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.