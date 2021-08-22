اليوم السابع
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الأحد، 22 أغسطس 2021 07:20 م
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مصرع شاب سقطت به نخلة أثناء جمع البلح فى كرداسة

الأحد، 22 أغسطس 2021 06:29 م
مصرع شاب سقطت به نخلة أثناء جمع البلح فى كرداسة نخلة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه بكرداسة، حيث سقطت به نخلة أثناء حصده البلح، مما أسفر عن وفاته فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مصرع شاب نتيجة سقوطه من أعلى نخلة، وبإجراء التحريات بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تبين أن الشاب خلال جمعه محصول البلح بصحبة والده، وصعوده أعلى نخلة، سقطت النخلة به، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


مصرع شاب

سقوط نخلة

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امن الجيزة

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