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مصرع سائق اصطدم به قطار خلال عبوره مزلقان تل بنى تميم أثناء غلقه بالقليوبية

الأحد، 22 أغسطس 2021 12:13 م
مصرع سائق اصطدم به قطار خلال عبوره مزلقان تل بنى تميم أثناء غلقه بالقليوبية جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى سائق مصرعه أثناء عبور مزلقان تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء غلق المزلقان، فاصطدم به قطار "القاهرة الزقازيق" ما أدى إلى وفاته على الفور إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور ركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ باصطدام أحد القطارات بمزلقان تل بنى تميم بشخص ما أدى إلى وفاته على الفور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء مرور "جمال ج م"، 38 سنة سائق، مقيم مشتول السوق محافظة الشرقية، مزلقان تل بنى تميم مترجلا أثناء غلقه، اصطده به قطار القاهرة الزقازيق، ما أدى إلى إصابته بكسر بقاع الجمجمة، وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ووفاته على الفور.

جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.


امن القليوبية

مزلقان تل بنى تميم

شبين القناطر

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قطار

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