محافظ القاهرة: الرياضة المصرية شهدت إنجازات فى المحافل الدولية

كتب J سيد الخلفاوى - تصوير هديل البنا

أكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الرياضة المصرية شهدت إنجازات في المحافل الدولية، خاصة بعد فوز الأبطال، فريال عبدالعزيز، وجيانا فاروق، وأحمد الجندي، في أوليمبياد طوكيو 2020، وأن تكريمهم اليوم جاء لتشجيعهم للاستمرار فى التفوق والتقدم، خاصة بعد رفع اسم مصر في الخارج.

وتكرم محافظة القاهرة، أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد طوكيو من أبناء محافظة القاهرة وهم فريال عبدالعزيز وأحمد الجندي وجيانا فاروق، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومن المقرر أن يتم تكريم أوائل الجمهورية الناجحين فى الثانوية العامة من أبناء محافظة القاهرة .

وفاز أحمد الجندي، بميدالية فضية في لعبة الخماسي الحديث، بينما فازت جيانا فاروق، على برونزية في لعبة الكاراتيه.

وشاركت مصر في أولمبياد طوكيو ببعثة، هي الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين إلى 146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، لتتخطى رقم اللاعبين الذين شاركوا في الدورة الماضية بريو دي جانيرو، والتي بلغ عددها 119 لاعبا ولاعبة.