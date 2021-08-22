اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أغسطس 2021 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: الرياضة المصرية شهدت إنجازات فى المحافل الدولية

الأحد، 22 أغسطس 2021 12:32 م
محافظ القاهرة: الرياضة المصرية شهدت إنجازات فى المحافل الدولية خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب J سيد الخلفاوى - تصوير هديل البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الرياضة المصرية شهدت إنجازات في المحافل الدولية، خاصة بعد فوز الأبطال، فريال عبدالعزيز، وجيانا فاروق، وأحمد الجندي، في أوليمبياد طوكيو 2020، وأن تكريمهم اليوم جاء لتشجيعهم للاستمرار فى التفوق والتقدم، خاصة بعد رفع اسم مصر في الخارج.

وتكرم محافظة القاهرة، أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد طوكيو من أبناء محافظة القاهرة وهم فريال عبدالعزيز وأحمد الجندي وجيانا فاروق، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومن المقرر أن يتم تكريم أوائل الجمهورية الناجحين فى الثانوية العامة من أبناء محافظة القاهرة .
 
وفاز أحمد الجندي، بميدالية فضية في لعبة الخماسي الحديث، بينما فازت جيانا فاروق، على برونزية في لعبة الكاراتيه.
 
وشاركت مصر في أولمبياد طوكيو ببعثة، هي الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين إلى 146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، لتتخطى رقم اللاعبين الذين شاركوا في الدورة الماضية بريو دي جانيرو، والتي بلغ عددها 119 لاعبا ولاعبة.
 
 
 

القاهرة

ابطال طوكيو

اوائل الثانوية

الثانوية العامة

محافظ القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة القاهرة تطرح محلات للإيجار بسوق موقف إمبابة بروض الفرج

الأحد، 22 أغسطس 2021 07:00 ص

محافظ القاهرة يوقف 3 مسئولين عن العمل بالسلام بسبب الإشغالات والقمامة

السبت، 21 أغسطس 2021 08:18 م

محافظة القاهرة تستكمل خطة التطوير بمحيط سور مجرى العيون مع تعويض السكان.. المرحلة القادمة تشمل مناطق الجيارة ومساكن عين الصيرة وحوشى الغجر والنخل وصولا إلى كورنيش النيل.. والبدء فى العمل بأرض بطن البقرة

الجمعة، 20 أغسطس 2021 07:00 ص

محافظ القاهرة يترأس لجنة لاختيار شاغلى الوظائف القيادية

الخميس، 19 أغسطس 2021 03:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة